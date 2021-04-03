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Украинскую границу с РФ и Беларусью будут усиленно охранять дроны

Новина українською → Чернигов, Суббота 03 апреля 2021 23:46
Украинскую границу с РФ и Беларусью будут усиленно охранять дроны Фото: управление беспилотником (ГПСУ)
Автор: Даша Харченко

В Черкасской области провели подготовку операторов беспилотников, которые будут охранять границу с Россией и Беларусью. Охрана будет осуществляться на участке Черниговского отряда.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Отмечается, что курсанты из Черниговской области успешно прошли обучение по управлению квадрокоптерами DJI Phantom 4 и DJI Mavic 2 Enterprise Dual.

Операторов беспилотников учили выявлять с помощью дронов признаки противоправной деятельности на местности.

С помощью дронов они обследовали определенные районы, искали и сопровождали учебных нарушителей.

Как писало РБК-Украина, Россия наращивает войска у украинской границы. В ВСУ заявили, что численность тактических групп увеличивается в последние дни под видом учений вблизи восточных границ и в Крыму. По данным разведки, РФ готовится к эскалации и возможному наступлению вглубь Украины.

По информации Главного разведуправления Министерства обороны, РФ завершает подготовку мероприятий для провокации украинских военных на линии соприкосновения на Донбассе. Также не исключается попытка продвижения войск противника вглубь территории Украины.

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Новости Украины Происшествия Российская Федерация Беларусь беспилотник дрон
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