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Авиация, катера и салют: как пройдет парад на День независимости в Киеве

Автор: РБК-Украина

На День независимости Украины 24 августа в Киеве пройдет парад с привлечением авиации и речных катеров. Также ожидается показ образцов вооружений.

Соответствующее распоряжение опубликовано на правительственном портале.

Сообщается, что правительство поручило силовым ведомствам обеспечить организацию и проведение торжественного концерта и парада войск на ул. Крещатик и Майдане независимости с пролетом авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров. Также запланирован артиллерийский салют на Трухановом острове.

Кроме того, на реке Днепр будет торжественное прохождение катеров и пролет авиации, воздушный и морской показ вооружения и военной техники. А на Михайловской площади и Владимирском проезде запланирован показ современных образцов вооружения и техники сил безопасности и обороны.

Также, согласно распоряжению, в Одессе на внешнем рейде торжественно пройдут боевые корабли и суда обеспечения. Ожидается пролет авиации и показ вооружений и военной техники.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину ко Дню независимости привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что большинство украинцев должны привить от COVID до Дня независимости.

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