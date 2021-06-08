Авиация, катера и салют: как пройдет парад на День независимости в Киеве

На День независимости Украины 24 августа в Киеве пройдет парад с привлечением авиации и речных катеров. Также ожидается показ образцов вооружений.

Сообщается, что правительство поручило силовым ведомствам обеспечить организацию и проведение торжественного концерта и парада войск на ул. Крещатик и Майдане независимости с пролетом авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров. Также запланирован артиллерийский салют на Трухановом острове.

Кроме того, на реке Днепр будет торжественное прохождение катеров и пролет авиации, воздушный и морской показ вооружения и военной техники. А на Михайловской площади и Владимирском проезде запланирован показ современных образцов вооружения и техники сил безопасности и обороны.

Также, согласно распоряжению, в Одессе на внешнем рейде торжественно пройдут боевые корабли и суда обеспечения. Ожидается пролет авиации и показ вооружений и военной техники.