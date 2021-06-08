Авіація, катери і салют: як пройде парад на День незалежності в Києві

На День незалежності України 24 серпня в Києві пройде парад із залученням авіації та річкових катерів. Також очікується показ зразків озброєнь.

Повідомляється, що уряд доручив силовим відомствам забезпечити організацію і проведення урочистого концерту і параду військ на вул. Хрещатик і Майдані Незалежності з прольотом авіації у складі повітряної колони сил безпеки і оборони і збройних сил країн-партнерів. Також запланований артилерійський салют на Трухановому острові.

Крім того, на річці Дніпро буде урочисте проходження катерів і проліт авіації, повітряний і морський показ озброєння і військової техніки. А на Михайлівській площі і Володимирському проїзді запланований показ сучасних зразків озброєння і техніки сил безпеки і оборони.

Також, згідно з розпорядженням, в Одесі на зовнішньому рейді урочисто пройдуть бойові кораблі і судна забезпечення. Очікується проліт авіації і показ озброєнь і військової техніки.