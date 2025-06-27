Авиация Израиля атаковала объект "Хезболлы" на юге Ливана: детали

Истребители Израиля нанесли удар по объекту "Хезболлы" в районе замка Бофорт на юге Ливана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля недавно атаковали объект "Хезболлы", который использовался для "управления своим огневым и оборонительным комплексом" и был частью подземного объекта, который ранее уже был целью израильских ударов.

"В последние дни Вооруженные силы Израиля обнаружили попытки террористической организации "Хезболла" восстановить этот объект, поэтому террористическая инфраструктура в этом районе была атакована", - заявило военное командование.

В частности отмечается, что наличие атакованного объекта и попытка его восстановить является "грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном".