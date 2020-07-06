Авиация Израиля обстреляла объекты ХАМАС в секторе Газа

Израильская авиация в ответ на выпущенные ракеты с территории сектора Газа нанесла удар по объектам ХАМАС. Были поражены объекты ХАМАС на севере сектора Газа, находящиеся под землей.

Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля в Twitter.

В Израиле считают ответственным за три выпущенные ракеты со стороны сектора Газа палестинское движение ХАМАС.

"В ответ на три ракеты, выпущенные в Израиль ранее этим вечером, наши ВВС только что нанесли удар по подземной террористической инфраструктуре ХАМАСа в Газе. Мы считаем ХАМАС ответственным", - сообщили в Армии обороны Израиля.

Напомним, в воскресенье, 5 июля, из сектора Газа по территории Израиля были выпущены ракеты.

Позже в Израиле сообщили, что все ракеты были перехвачены системой противовоздушной обороны "Железный купол".

Отметим, один из последних обстрелов Израиля из сектора Газа был зафиксирован 27 июня, тогда одна из ракет упала вблизи населенного пункта.