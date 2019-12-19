Авиация Асада и России бомбят Идлиб, погибли мирные жители

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Ранения получили более 20 человек

Самолеты режима Башара Асада и ВКС России в четверг вновь нанесли удары по населенным пунктам в зоне деэскалации на северо-западе Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анадолу.

Отмечается, что в результате погибли три мирных жителя, ранения получили, по меньшей мере, 20 мирных жителей.

Ударам авиации Асада подверглись населенные пункты Маарат-эн-Нуман, Джердженаз, Дейр Сюнбюль, Фрикие, Сердже, Бзабор, Бинин, Хантутин, Наджийе, Кинидде, Гадафе, Таль-Меннис, Абу Мекки, Тух и Ребия.

Как сообщили источники в сирийской оппозиции, ВКС России нанесли удары по Маарат-эн-Нуману, Серакибу, Мааршурину, Хан ас-Сунбюлю, Дейр Гарби, Семке и Мердиху.

По данным сотрудников Сил гражданской обороны Сирии (Белые каски), в Маарат-эн-Нумане, Дейр-Сунбюле и Мердихе погибли по одному человеку.

РБК-Украина писало, что в результате недавней атаки армии Израиля по Сирии погибли 23 человека.

Напомним, на севере Сирии в результате взрыва погибли по меньшей мере 17 человек. Заминированный автомобиль был взорван в населенном пункте Телль-Халеф к западу от Рас-эль-Айн, который контролируется турецкими силами.