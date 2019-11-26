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В Сирии при взрыве погибли десятки людей

Новости » Общество     26.11.2019 - 20:38
В Сирии при взрыве погибли десятки людей
Иллюстративное фото (rfsmediaoffice.com)

Погибли 17 человек и более 20 получили ранения

На севере Сирии в результате взрыва погибли по меньшей мере 17 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства национальной обороны Турции в Twitter.

Сообщается, что заминированный автомобиль был подорван в населенном пункте Телль-Халеф к западу от Рас-эль-Айна, который контролируется турецкими силами.

"В результате погибли 17 человек и более 20 получили ранения", - заявили в Минобороны Турции.
Отметим, что Анкара возложила ответственность за взрыв на курдские Отряды народной самообороны.
Добавим, что Турция пытается обустроить на северо-востоке Сирии вдоль своей границы так называемую зону безопасности, свободную от курдских сил.

Ранее сообщалось, что на севере Сирии в субботу, 16 ноября, произошел теракт вблизи границы с Турцией, в результате чего погибли по меньшей мере 18 человек. В сирийском городе Эль-Баб, расположенном недалеко от турецкого границы, прогремел взрыв. Предварительно, вблизи автобусной станции взорвался автомобиль, который был начинен взрывчаткой.

Напомним, в начале октября вооруженные силы Турции начали военную операцию в северной Сирии. О начале операции под названием "Источник мира". Президент Турции заявил, что пытается создать "безопасную зону", очищенную от боевиков курдской милиции, которых Турция считает террористами. Президент Турции Реджеп Эрдоган отметил, что цель операции - разрушить зону, подконтрольную террористам, у южных границ Турции, обеспечить мир и стабильность в Сирии.

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