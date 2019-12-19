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Авіація Асада і Росії бомблять Ідліб, загинули мирні жителі

Новини » Надзвичайні події     19.12.2019 - 15:26
Авіація Асада і Росії бомблять Ідліб, загинули мирні жителі
Ілюстративне фото (rfsmediaoffice.com)

Поранення отримали більше 20 осіб

Літаки режиму Башара Асада і ВКС Росії в четвер знову завдали ударів по населених пунктах в зоні деескалації на північному заході Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анадолу.

Наголошується, що в результаті загинули три мирних жителя, поранення отримали, щонайменше, 20 мирних жителів.

Ударів авіації Асада зазнали населені пункти Маарат-ен-Нуман, Джердженаз, Дейр Сюнбюль, Фрикие, Сердже, Бзабор, Бинин, Хантутин, Наджийе, Кинидде, Гадафе, Таль-Меннис, Абу Мекки, Тух і Ребия.

Як повідомили джерела в сирійській опозиції, ВКС Росії завдали ударів по Маарат-ен-Нуману, Серакибу, Мааршурину, Хан ас-Сунбюлю, Дейр Гарбі, Сємкє і Мердиху.

За даними співробітників Сил цивільної оборони Сирії (Білі каски), в Маарат-ен-Нумане, Дейр-Сунбюле і Мердихе по одній людині загинули.

РБК-Україна писало, що в результаті недавньої атаки армії Ізраїлю по Сирії загинули 23 людини.

Нагадаємо, на півночі Сирії в результаті вибуху загинули щонайменше 17 осіб. Замінований автомобіль був підірваний у населеному пункті Телль-Халеф на захід від Рас-ель-Айн, який контролюється турецькими силами.

Туреччина і РФ обговорять Сирію У Сирії в результаті російських авіаударів загинули 20 мирних жителів
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