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В результате атаки армии Израиля по Сирии погибли 23 человека

Новости » Происшествия     20.11.2019 - 16:22
В результате атаки армии Израиля по Сирии погибли 23 человека
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Среди погибших - 16 "иностранных боевиков"

В результате атаки израильских военных самолетов по целях сирийской армии в среду погибли 23 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Отмечается, что израильские военные самолеты осуществили "широкомасштабную" атаку на иранские силы и цели сирийской армии в Сирии.

"16 иностранных боевиков, 7 других погибших в результате израильского рейда на Сирию", - говорится в сообщении.

Атаку совершили в ответ на запуск иранскими силами ракет с территории Сирии в сторону Израиля.

РБК-Украина писало, что система ПРО Израиля в среду перехватила четыре ракеты, запущенные с территории Сирии, над Голанскими высотами.

Ранее сообщалось, что на севере Сирии в субботу, 16 ноября, произошел теракт вблизи границы с Турцией, в результате чего погибли по меньшей мере 18 человек. В сирийском городе Эль-Баб, расположенном недалеко от турецкого границы, прогремел взрыв. Предварительно, вблизи автобусной станции взорвался автомобиль, который был начинен взрывчаткой.

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