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Авіасполучення та військові поставки. Україна розірвала важливі угоди з Білоруссю

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П'ятниця 23 грудня 2022 15:12
Авіасполучення та військові поставки. Україна розірвала важливі угоди з Білоруссю Фото: авіасполучення та військові поставки. Україна розірвала важливі угоди з Білоруссю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна розірвала низку важливих угод з Республікою Білорусь, серед яких, наприклад угоди про повітряне сполучення, про взаємні поставки озброєння та інше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram постійного представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука.

Як пише Мельничук, було припинено дію угод про:

  • повітряне сполучення, вчиненої в м. Мінську 17.07.1995;
  • взаємні поставки у 1995 році озброєння, військової техніки, інших матеріальних засобів та надання послуг для потреб оборони та безпеки, вчиненої 16.12.1994;
  • додаткові заходи довіри і безпеки, вчиненої 16.04.2001;
  • проведення спільних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в галузі озброєння і військової техніки, вчиненої 18.10.2005;
  • взаємну охорону прав на результати інтелектуальної діяльності, що створені та надані в ході двостороннього військово- технічного співробітництва, вчиненої 18.10.2005.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні також продовжили карантин, запроваджений через пандемію коронавірусу.

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