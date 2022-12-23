Фото: авіасполучення та військові поставки. Україна розірвала важливі угоди з Білоруссю (Віталій Носач, РБК-Україна)

Україна розірвала низку важливих угод з Республікою Білорусь, серед яких, наприклад угоди про повітряне сполучення, про взаємні поставки озброєння та інше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram постійного представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука.

Як пише Мельничук, було припинено дію угод про: повітряне сполучення, вчиненої в м. Мінську 17.07.1995;

взаємні поставки у 1995 році озброєння, військової техніки, інших матеріальних засобів та надання послуг для потреб оборони та безпеки, вчиненої 16.12.1994;

додаткові заходи довіри і безпеки, вчиненої 16.04.2001;

проведення спільних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в галузі озброєння і військової техніки, вчиненої 18.10.2005;

взаємну охорону прав на результати інтелектуальної діяльності, що створені та надані в ході двостороннього військово- технічного співробітництва, вчиненої 18.10.2005.