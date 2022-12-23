Авиасообщения и военные поставки. Украина разорвала важные соглашения с Беларусью

Фото: авиасообщения и военные поставки. Украина расторгла важные соглашения с Беларусью (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украина разорвала ряд важных соглашений с Республикой Беларусь, среди которых, например, соглашения о воздушном сообщении, о взаимных поставках вооружения и прочее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram постоянного представителя правительства в Верховном совете Тараса Мельничука.

Как пишет Мельничук, было прекращено действие соглашений о: воздушном сообщении, совершенное в г. Минске 17.07.1995;

взаимных поставках в 1995 году вооружения, военной техники, других материальных средств и предоставления услуг нужд обороны и безопасности, совершенное 16.12.1994;

дополнительных мерах доверия и безопасности, совершенное 16.04.2001;

проведении совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области вооружения и военной техники, совершенное 18.10.2005;

взаимной охране прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные и предоставленные в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества, совершенное 18.10.2005.