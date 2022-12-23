Авиасообщения и военные поставки. Украина разорвала важные соглашения с Беларусью
Фото: авиасообщения и военные поставки. Украина расторгла важные соглашения с Беларусью (Виталий Носач, РБК-Украина)
Украина разорвала ряд важных соглашений с Республикой Беларусь, среди которых, например, соглашения о воздушном сообщении, о взаимных поставках вооружения и прочее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram постоянного представителя правительства в Верховном совете Тараса Мельничука.
Как пишет Мельничук, было прекращено действие соглашений о:
- воздушном сообщении, совершенное в г. Минске 17.07.1995;
- взаимных поставках в 1995 году вооружения, военной техники, других материальных средств и предоставления услуг нужд обороны и безопасности, совершенное 16.12.1994;
- дополнительных мерах доверия и безопасности, совершенное 16.04.2001;
- проведении совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области вооружения и военной техники, совершенное 18.10.2005;
- взаимной охране прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные и предоставленные в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества, совершенное 18.10.2005.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине также продлили карантин, введенный из-за пандемии коронавируса.
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