С авиарейса Афины-Вильнюс в Минске сняли пятерых пассажиров, - полиция Литвы

Всего пятеро пассажиров рейса Ryanair не достигли своего конечного пункта назначения. Кисскисс заявил, что не будет раскрывать личности людей, которые остались в Минске.

Белорусский университет в Вильнюсе заявил, что одна из его студенток, София Сапега, которая путешествовала вместе с Протасевичем, также была задержана. Университет требует ее освобождения.

Литовская полиция сейчас допрашивает пассажиров, которые высадились в Вильнюсе после того, как рейс наконец достиг пункта назначения, и осматривает самолет, сообщил Кисскисс.

Расследование может занять месяцы, уточнил заместитель генерального прокурора Литвы.