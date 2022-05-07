Авиаобстрел Бахмута, две отраженные атаки и разрушения: ситуация в Донецкой области

В Донецкой области минувшая ночь прошла с массированными обстрелами по всей линии фронта и ударами по городам в тылу. Больше всего пострадал Бахмут - там оккупанты совершили авиаобстрел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Facebook.

По его словам, точно известно об одном погибшем в результате атаки на Бахмут и, возможно, итоговое количество жертв будет выше. В городе полностью разрушены 2 частных дома, повреждены - 11 домов и помещения нескольких предприятий.

При этом в Малотарановке под Краматорском ранения получили 2 человека, повреждены 7 жилых дом, магазин и клуб.

По Дружковке оккупанты нанесли авиаудар - повреждены 4 многоэтажки, школа, автостоянка и помещения предприятия. Информации о пострадавших нет.

Также по меньшей мере один человек ранен в Дробышево под Лиманом. Под огнем Константиновка - там последствия обстрелов уточняются

Всю ночь продолжались обстрелы на Светлодарском и Очеретинском направлениях. В Очеретино частично перебито электроснабжение.

Глава Донецкой ОВА отметил, что под утро оккупанты попытались атаковать на Авдеевском и Марьинском направлениях - обе атаки ВСУ отбили. На Марьинском направлении враг привлекал авиацию, а на Авдеевском - "Грады".

"Еще раз призываю всех эвакуироваться из Донецкой области. Для россиян гражданские - это просто мишень. Уберегите себя и дайте свободу действий Вооруженным силам Украины!"- призывал Кириленко.

Фото: разрушения, нанесенные россиянами в течение нескольких дней в населенных пунктах Донецкой области (facebook.com/pavlokyrylenko)

Напомним, в ночь с 4 на 5 мая российские войска нанесли ракетных ударов по Краматорску, в результате чего ранения получили 25 человек.

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