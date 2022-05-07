ru ua
Сб, 07 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Авіаобстріл Бахмута, дві відбиті атаки та руйнування: ситуація в Донецькій області

Новость на русском →
Донецька область, Субота 07 травня 2022 11:41
Авіаобстріл Бахмута, дві відбиті атаки та руйнування: ситуація в Донецькій області Фото: вночі окупанти атакували Бахмут з авіації, є загиблий (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Донецькій області минула ніч пройшла з масованими обстрілом по всій лінії фронту та ударами по містах в тилу. Найбільше постраждав Бахмут - там окупанти здійснили авіаобстріл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Донецької ОВА Павла Кириленка в Facebook.

За його словами, точно відомо про одного загиблого внаслідок атаки на Бахмут і є підстави вважати, що підсумкова кількість жертв буде вищою. В місті повністю зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено - 11 будинків та приміщення кількох підприємств.

При цьому в Малотаранівці під Краматорськом поранення отримали 2 людини, пошкоджено 7 житлових будинок, крамницю і клуб.

По Дружківці окупанти завдали авіаудару - пошкоджено 4 багатоповерхівки, школу, автостоянку і приміщення підприємства. Інформації про постраждалих немає.

Також щонайменше одна людина поранена в Дробишевому під Лиманом. Під вогнем також Костянтинівка - там наслідки обстрілів уточнюються

Всю ніч тривали обстріли на Світлодарському та Очеретинському напрямках. В Очеретиному частково перебито електропостачання.

Глава Донецької ОВА зазначив, що під ранок окупанти спробували атакувати на Авдіївському та Мар’їнському напрямках - обидві атаки ЗСУ відбили. На Мар’їнському напрямку ворог залучав авіацію, а на Авдіївському - "Гради".

"Ще раз закликаю всіх евакуюватися з Донецької області. Для росіян цивільні - це просто мішень. Вбережіть себе і дайте свободу дій Збройним силам України!" - закликав Кириленко.

Фото: руйнування, завдані росіянами протягом кількох днів у населених пунктах Донецької області (facebook.com/pavlokyrylenko)

Нагадаємо, в ніч з 4 на 5 травня російські війська завдали ракетних ударів по Краматорську, внаслідок чого поранення отримали 25 людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Донецька область Бахмут Війна Росії проти України
NEWS
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
DAILY
Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо