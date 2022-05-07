Авіаобстріл Бахмута, дві відбиті атаки та руйнування: ситуація в Донецькій області

У Донецькій області минула ніч пройшла з масованими обстрілом по всій лінії фронту та ударами по містах в тилу. Найбільше постраждав Бахмут - там окупанти здійснили авіаобстріл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Донецької ОВА Павла Кириленка в Facebook.

За його словами, точно відомо про одного загиблого внаслідок атаки на Бахмут і є підстави вважати, що підсумкова кількість жертв буде вищою. В місті повністю зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено - 11 будинків та приміщення кількох підприємств.

При цьому в Малотаранівці під Краматорськом поранення отримали 2 людини, пошкоджено 7 житлових будинок, крамницю і клуб.

По Дружківці окупанти завдали авіаудару - пошкоджено 4 багатоповерхівки, школу, автостоянку і приміщення підприємства. Інформації про постраждалих немає.

Також щонайменше одна людина поранена в Дробишевому під Лиманом. Під вогнем також Костянтинівка - там наслідки обстрілів уточнюються

Всю ніч тривали обстріли на Світлодарському та Очеретинському напрямках. В Очеретиному частково перебито електропостачання.

Глава Донецької ОВА зазначив, що під ранок окупанти спробували атакувати на Авдіївському та Мар’їнському напрямках - обидві атаки ЗСУ відбили. На Мар’їнському напрямку ворог залучав авіацію, а на Авдіївському - "Гради".

"Ще раз закликаю всіх евакуюватися з Донецької області. Для росіян цивільні - це просто мішень. Вбережіть себе і дайте свободу дій Збройним силам України!" - закликав Кириленко.

Фото: руйнування, завдані росіянами протягом кількох днів у населених пунктах Донецької області (facebook.com/pavlokyrylenko)

Нагадаємо, в ніч з 4 на 5 травня російські війська завдали ракетних ударів по Краматорську, внаслідок чого поранення отримали 25 людей.

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