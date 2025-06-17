В авіакомпанії "Українські вертольоти" спростували співпрацю з РФ

В авіакомпанії кажуть, що це не перша подібна атака - на цей раз говорять про рейдерське захоплення. А закиди на свою адресу авіакомпанія називає безпідставною маніпуляцією.

Інтерес подібного характеру до компанії не новий - у 2022 році на тлі загального хаосу початкових місяців повномасштабної війни було затримано голову Ради директорів "Українських вертольотів" Володимира Ткаченка. Тоді його звинувачували у наявності подвійного громадянства, але одразу ж за добу звільнили. А в подальшому, 31 січня 2023 року справу було закрито - за відсутністю складу правопорушення.

Зараз же нові звинувачення стосуються реєстрації під час воєнного стану вертольотів МІ-8, які нібито є російськими. Але в компанії є лише американські та європейські партнери щодо оренди суден або купівлі запчастин до цих радянських вертольотів. А реєстраційні дії проводили до початку повномасштабного вторгнення росіян.

"Всі документи знаходяться в державних органах, перевірялись під час реєстрації повітряних суден, тому стверджувати про те, що це - російські вертольоти - некоректно. Крім того при укладанні договорів, починаючи з 2015 року авіакомпанією проводиться моніторинг наших контрагентів всіх: у яких ми закупляємо запчастини і в яких ми орендуємо повітряні судна", - пояснює виконавчий директор авіакомпанії «Українські вертольоти» Сергій Букорос.

У компанії наголошують: звинувачення у зв’язках з РФ не витримують жодної юридичної критики. Авікомпанія завжди діяла в інтересах України, відповідно до умов чинного законодавства та контрактів, зокрема й тоді, коли вертольоти Мі-8 були орендовані в Міноборони України та МВС України.

"Українські вертольоти" брали в оренду стару техніку, яку ремонтували та згодом повертали державі в технічно справному стані. За даними авіакомпанії, всі борти, які були орендовані в Сухопутних військ ЗСУ та в Нацгвардії України, пройшли капітальний ремонт, а при поверненні у 2022 році відповідали 2-й категорії - тобто, технічно були справні (до речі, 1-а категорія - нові від виробника, - ред.), про що є акти приймання-передачі до Міноборони та МВС відповідно. Зараз усі ті вертольоти експлуатуються за для оборони України.

У 2021 році авіакомпанія "Українські вертольоти" сплатила 197 млн грн за оренду вертольотів - кошти надійшли до державного бюджету через Міністерство оборони та Міністерство внутрішніх справ.

Для порівняння: у 2023 році загальна сума надходжень від усіх 14,3 тис. договорів оренди цілісних майнових комплексів та нерухомого майна, укладених через Фонд держмайна, склала 770 млн грн.

Крім того, за останні 3 роки авіакомпанія передала допомогу на понад 276 млн грн.

Також "Українські вертольоти" взяли під опіку дітей загиблих захисників, фінансують реабілітаційні програми для ветеранів та поранених військовослужбовців та підтримують родини своїх працівників, які загинули на війні.

"Це не просто спроба вдарити по "Українських вертольотах" - це спроба підірвати довіру до відповідального бізнесу, до співпраці держави й приватного сектору. Ця атака є не першою і робиться вона задля рейдерського захоплення бізнесу. В час війни особливо гостро стоїть боротьба за права людини, верховенство права і право власності - як основоположні для розвитку демократії. І хочеться сподіватися, що в умовах війни ми збережемо головне - критичне мислення. Бо воно сьогодні - не менш важливе, ніж бронежилет", - додає комунікаційна директорка авіакомпанії "Українські вертольоти Леся Червінська.