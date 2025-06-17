В авиакомпании "Украинские вертолеты" опровергли сотрудничество с РФ

В авиакомпании говорят, что это не первая подобная атака - на этот раз говорят о рейдерском захвате. А упреки в свой адрес авиакомпания называет безосновательной манипуляцией.

Интерес подобного характера к компании не новый - в 2022 году на фоне общего хаоса начальных месяцев полномасштабной войны был задержан председатель Совета директоров "Украинских вертолетов" Владимир Ткаченко. Тогда его обвиняли в наличии двойного гражданства, но сразу же через сутки освободили. А в дальнейшем, 31 января 2023 года дело было закрыто - за отсутствием состава правонарушения.

Сейчас же новые обвинения касаются регистрации во время военного положения вертолетов МИ-8, которые якобы являются российскими. Но у компании есть только американские и европейские партнеры по аренде судов или покупке запчастей к этим советским вертолетам. А регистрационные действия проводили до начала полномасштабного вторжения россиян.

"Все документы находятся в государственных органах, проверялись при регистрации воздушных судов, поэтому утверждать о том, что это - российские вертолеты - некорректно. Кроме того, при заключении договоров, начиная с 2015 года авиакомпанией проводится мониторинг наших контрагентов всех: у которых мы закупаем запчасти и у которых мы арендуем воздушные суда", - объясняет исполнительный директор авиакомпании "Украинские вертолеты" Сергей Букорос.

В компании подчеркивают: обвинения в связях с РФ не выдерживают никакой юридической критики. Авикомпания всегда действовала в интересах Украины, в соответствии с условиями действующего законодательства и контрактов, в том числе и тогда, когда вертолеты Ми-8 были арендованы у Минобороны Украины и МВД Украины.

"Украинские вертолеты" брали в аренду старую технику, которую ремонтировали и впоследствии возвращали государству в технически исправном состоянии. По данным авиакомпании, все борта, которые были арендованы у Сухопутных войск ВСУ и в Нацгвардии Украины, прошли капитальный ремонт, а при возвращении в 2022 году соответствовали 2-й категории - то есть, технически были исправны (кстати, 1-я категория - новые от производителя, - ред.), о чем есть акты приема-передачи в Минобороны и МВД соответственно. Сейчас все те вертолеты эксплуатируются для обороны Украины.

В 2021 году авиакомпания "Украинские вертолеты" оплатила 197 млн грн за аренду вертолетов - средства поступили в государственный бюджет через Министерство обороны и Министерство внутренних дел.

Для сравнения: в 2023 году общая сумма поступлений от всех 14,3 тыс. договоров аренды целостных имущественных комплексов и недвижимого имущества, заключенных через Фонд госимущества, составила 770 млн грн.

Кроме того, за последние 3 года авиакомпания передала помощь на более 276 млн грн.

Также "Украинские вертолеты" взяли под опеку детей погибших защитников, финансируют реабилитационные программы для ветеранов и раненых военнослужащих и поддерживают семьи своих работников, погибших на войне.

"Это не просто попытка ударить по "Украинским вертолетам" - это попытка подорвать доверие к ответственному бизнесу, к сотрудничеству государства и частного сектора. Эта атака является не первой и делается она для рейдерского захвата бизнеса. Во время войны особенно остро стоит борьба за права человека, верховенство права и право собственности - как основополагающие для развития демократии. И хочется надеяться, что в условиях войны мы сохраним главное - критическое мышление. Потому что оно сегодня - не менее важное, чем бронежилет", - добавляет коммуникационный директор авиакомпании "Украинские вертолеты" Леся Червинская.