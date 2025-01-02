Авіакомпанії Китаю уникають польотів над РФ після авіакатастрофи у Казахстані, - ЗМІ

Як пише видання, рейси між західним китайським Урумчі і столицею Грузії Тбілісі оминають південно-західний російський регіон Дагестан. А літаки авіакомпаній China Southern Airlines і Air China з 26 грудня входили в повітряний простір Грузії через Азербайджан після перетину Каспійського моря і поверталися назад тим же маршрутом.

Зміни також були помічені на рейсах China Southern, що з'єднують столицю Угорщини Будапешт з Гуанчжоу на півдні Китаю.

Замість того, щоб після перетину Каспійського моря пролетіти через Дагестан до Угорщини, літаки China Southern минулого тижня пролетіли через центральну і західну Росію, а потім полетіли на південь до Будапешту. Варто зауважити, що цим маршрутом авіакомпанія іноді користувалася навіть до катастрофи.

Однак більшість китайських перевізників продовжують використовувати свої початкові маршрути через російський повітряний простір. Зокрема ті, що прямують до Західної Європи і Скандинавії.

Авіакатастрофа в Казахстані

Нагадаємо, вранці 25 грудня літак "Азербайджанських авіаліній" летів із Баку до Грозного. Проте судно не змогло приземлитися в російському місті. Борт розвернувся в бік казахстанського міста Актау, де розбився.

Пізніше стало відомо, що літак було підбито російською протиповітряною обороною під Грозним і йому заборонили здійснити посадку на території РФ.

Також відомо, що російський диктатор Володимир Путін двічі телефонував президенту Азербайджана Гейдару Алієву. Під час розмов лідери обговорювали нюанси катастрофи літака.