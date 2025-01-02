Авиакомпании Китая избегают полетов над РФ после авиакатастрофы в Казахстане, - СМИ

Как пишет издание, рейсы между западным китайским Урумчи и столицей Грузии Тбилиси обходят юго-западный российский регион Дагестан. А самолеты авиакомпаний China Southern Airlines и Air China с 26 декабря входили в воздушное пространство Грузии через Азербайджан после пересечения Каспийского моря и возвращались обратно тем же маршрутом.

Изменения также были замечены на рейсах China Southern, соединяющих столицу Венгрии Будапешт с Гуанчжоу на юге Китая.

Вместо того, чтобы после пересечения Каспийского моря пролететь через Дагестан в Венгрию, самолеты China Southern на прошлой неделе пролетели через центральную и западную Россию, а затем полетели на юг в Будапешт. Стоит заметить, что этим маршрутом авиакомпания иногда пользовалась даже до катастрофы.

Однако большинство китайских перевозчиков продолжают использовать свои первоначальные маршруты через российское воздушное пространство. В частности те, что направляются в Западную Европу и Скандинавию.

Авиакатастрофа в Казахстане

Напомним, утром 25 декабря самолет "Азербайджанских авиалиний" летел из Баку в Грозный. Однако судно не смогло приземлиться в российском городе. Борт развернулся в сторону казахстанского города Актау, где разбился.

Позже стало известно, что самолет был подбит российской противовоздушной обороной под Грозным и ему запретили совершить посадку на территории РФ.

Также известно, что российский диктатор Владимир Путин дважды звонил президенту Азербайджана Гейдару Алиеву. Во время разговоров лидеры обсуждали нюансы катастрофы самолета.