Азербайджанский лоукостер запускает рейсы во Львов

Иллюстративное фото (facebook.com/butaairways)

Полеты начнут выполнять 23 декабря

Азербайджанский лоукостер Buta Airways с 23 декабря 2019 года начнет выполнять прямые рейсы из Баку во Львов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр транспортных стратегий (ЦТС).

Отмечается, что лоукостер уже выполняет рейсы в Киев, Харьков и Одессу. Львов станет четвертым направлением в Украине.

Так, рейсы во Львов будут выполняться по понедельникам и четвергам. Тариф в одну сторону, как и по остальным направлениям авиакомпании, стартует от 29 евро.

Билеты уже можно приобрести на официальном сайте авиакомпании, а также в ее офисах продаж.

Авиаперевозчик напоминает, что поскольку он является локостером, за ряд опций пассажирам придется платить.

В частности, в минимальном тарифе "Бюджет" такие услуги, как провоз багажа и ручной клади, горячее питание на борту, регистрация в аэропорту, а также выбор места в самолете предлагаются в качестве платных опций.

Тариф "Супер" включает провоз багажа (до 23 кг), ручной клади (до 10 кг), а также бесплатную регистрацию в аэропорту.

Онлайн-регистрация на сайте открывается за 24 часа, закрывается за 2 часа до вылета и во всех тарифах является бесплатной.

Ранее Buta Airways объявил о прекращении с 22 января 2020 года полетов в аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского ("Жуляны" ) и переводе рейсов Баку-Киев в аэропорт "Борисполь".

РБК-Украина писало, что завтра, 30 ноября, авиакомпания Turkish Airlines возобновит рейсы по маршруту Стамбул - Одесса.