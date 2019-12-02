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З Івано-Франківська запускають сезонні авіарейси в Бухарест

Новини » Суспільство     02.12.2019 - 19:27
З Івано-Франківська запускають сезонні авіарейси в Бухарест
Ілюстративне фото (Windrose)

Польоти будуть виконуватися двічі на тиждень

Авіакомпанія Windrose з 27 грудня запускає сезонні рейси за маршрутом Івано-Франківськ - Бухарест. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр транспортних стратегій (ЦТС).

Наголошується, що польоти будуть здійснюватися по понеділках і п'ятницях. На маршруті буде задіяний літак Embraer 145.

В аеропорт столиці Румунії літак буде вилітати о 12:00, а прилітати в 13:15. З Румунії виліт в 14:00, приліт в аеропорт Івано-Франківська - о 15:30.

Ціна перельоту в одну сторону стартує від 2500 грн. Тариф враховує багаж вагою до 23 кг Один комплект лижного спорядження перевозиться безкоштовно у випадку, якщо сумарна вага з багажем не перевищує 23 кг.

Раніше повідомлялося, що польська авіакомпанія LOT в 2020 році планує почати здійснювати рейси з Варшави в Івано-Франківськ. LOT подав заявки на отримання слота в українському аеропорту.

РБК-Україна писало, що азербайджанський лоукостер Buta Airways з 23 грудня 2019 року почне виконувати прямі рейси з Баку до Львова

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