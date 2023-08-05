UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Авіакомпанія Туркменістану продовжила заборону на польоти до Москви

Ілюстративне фото: Авіакомпанія Туркменістану продовжила заборону на польоти до Москви (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Головна авіакомпанія Туркменістану ухвалила рішення продовжити заборону на польоти в Москву до 28 жовтня. Раніше компанія призупинила рейси з Ашхабада до Москви до 22 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу авіакомпанії.

Зазначається, що авіакомпанія "Туркменістан" із 8 серпня до 28 жовтня 2023 року призупиняє виконання рейсів за маршрутом Ашхабад - Москва - Ашхабад. Польоти в Росію будуть виконуватися за маршрутом Ашхабад - Казань - Ашхабад.

"Пасажирам, які мають авіаквитки за напрямком Москва - Ашхабад, необхідно самостійно прибути до Казані за три години до вильоту згідно з датою та часом, зазначеними в авіаквитку", - ідеться в повідомленні.

Призупинення рейсів до Москви

Авіакомпанія "Туркменістан" повідомляла, що припиняє польоти до Москви через атаку безпілотників на російську столицю.

Висотна будівля в діловому районі Москви, в якому розташовані три Міністерства уряду Росії, 1 серпня вдруге за три дні була вражена безпілотником. Росія назвала це "терористичною атакою" з боку України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МоскваТуркменистанВійна Росії проти України