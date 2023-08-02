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Авіакомпанія Туркменістану припинила польоти до Москви після ударів безпілотників

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Москва, Середа 02 серпня 2023 14:47
Авіакомпанія Туркменістану припинила польоти до Москви після ударів безпілотників Фото: Туркменістан зробив крок до закриття неба над територією Росії (facebook.com.seoshnik1)
Автор: Олександр Білоус

Флагманська авіакомпанія Туркменістану призупинила польоти в Москву з міркувань безпеки після атак безпілотників на російську столицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"У зв'язку із ситуацією в Московській повітряній зоні та на підставі оцінки ризиків з метою забезпечення безпеки польотів усі рейси "Туркменських авіаліній" за маршрутом Ашхабад-Москва-Ашхабад будуть припинені", - йдеться у повідомленні авіакомпанії.

"Туркменські авіалінії" заявили, що тепер літатимуть до Казані, яка знаходиться більш ніж за 700 км на схід від Москви.

Росія заявляє, що протягом останніх кількох днів збила "українські безпілотники" поблизу і над Москвою, хоча повідомлень про постраждалих немає. У вівторок, 1 серпня, вдруге за три дні безпілотник завдав удару по висотній будівлі в діловому районі Москви, в якій розташовані три міністерства уряду Росії.

Україна прямо не взяла на себе відповідальність за удари.

Атаки безпілотників змусили Внуково, один із московських аеропортів, ненадовго закритися, але пізніше він відновив повноцінну роботу.

Атаки дронів на Москву

Нагадаємо, висотна будівля в діловому районі Москви, в якій розташовані три міністерства уряду Росії, 1 серпня вдруге за три дні була вражена безпілотником. Росія назвала це "терористичною атакою" з боку України.

Постраждала будівля відома як "квартал IQ", в якому розташовані міністерство економічного розвитку, міністерство цифрових технологій та міністерство промисловості та торгівлі. Частину його скляного фасаду було зруйновано ударом.

Москва неодноразово зазнавала атак безпілотників з початку травня, коли два безпілотники обстріляли дах будівлі Кремлівського комплексу.

Хоча ці інциденти не призвели до жертв чи серйозних збитків, вони викликали загальний неспокій і не узгоджуються із заявами Кремля про те, що російська "спеціальна військова операція" йде за планом.

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