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Авиакомпания Туркменистана продлила запрет на полеты в Москву

Иллюстративное фото: Авиакомпания Туркменистана продлила запрет на полеты в Москву (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Главная авиакомпания Туркменистана приняла решение продлить запрет на полеты в Москву до 28 октября. Ранее компания приостановила рейсы из Ашхабада в Москву до 22 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Отмечается, что авиакомпания "Туркменистан" с 8 августа по 28 октября 2023 года приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Ашхабад - Москва - Ашхабад. Полеты в Россию будут выполняться по маршруту Ашхабад - Казань - Ашхабад

"Пассажирам имеющим авиабилеты по направлению Москва - Ашхабад необходимо самостоятельно прибыть в Казань за три часа до вылета согласно даты и времени указанным в авиабилете", - говорится в сообщении.

Приостановка рейсов в Москву

Авиакомпания "Туркменистан" сообщала, что приостанавливает полеты в Москву из-за атаки беспилотников на российскую столицу.

Высотное здание в деловом районе Москвы, в котором расположены три Министерства правительства России, 1 августа второй раз за три дня было поражено беспилотником. Россия назвала это "террористической атакой" со стороны Украины.

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