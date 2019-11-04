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Wizz Air запустили новый авиарейс Братислава-Одесса

Новости » Общество     04.11.2019 - 18:40
Wizz Air запустили новый авиарейс Братислава-Одесса
Фото: самолет Wizz Air (flickr.com/Guido Benedetto)

От 3 ноября Wizz Air начались регулярные прямые рейсы из Братиславы в Одессу

Европейский лоукостер Wizz Air начал регулярные прямые рейсы из Братиславы (Словацкая Республика) до Одессы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bratislavske noviny.sk.

Сообщается, что 3 ноября Wizz Air начались регулярные прямые рейсы из Братиславы в Одессу.

"Будут летать по воскресеньям и по средам", - говорится в сообщении.

Отметим, что после прямых рейсов в Киев и Львов, Одесса - это уже третий регулярный сервис Wizz Air из Братиславы в Украину.

Напомним, европейский лоукостер Wizz Air объявляет о расширении на украинском рынке и запускает рейсы из аэропорта Запорожья. В марте 2020 года Wizz Air запускает шесть новых маршрутов из Запорожья. Рейсы будут выполняться самолетами Airbus A321 и A320 дважды в неделю и соединять Международный аэропорт "Запорожье" с Веной (Австрия), Будапештом (Венгрия), Вильнюсом (Литва), а также польскими Гданьском, Краковом и Вроцлавом.

Ранее сообщалось, что крупнейший европейский лоукостер Ryanair летом 2020 года запустит еще 42 новые маршруты из Украины. Как заявил коммерческий директор Ryanair Дэвид О'Брайан, на сегодня лоукостер осуществляет полеты по 43 направлениям, включая первый прямой рейс из Херсона в Европу, который запустят зимой.

Как сообщало РБК-Украина, украинское правительство планирует в течение пяти лет выйти на 60-63% пассажирских авиаперевозок по модели лоукоста. Также стало известно, что на рынок внутренних авиаперевозок пригласили Ryanair.

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