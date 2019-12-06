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Авіакомпанія Ryanair скасує ряд рейсів з Києва до ЄС

Новини » Транспорт     06.12.2019 - 13:19
Авіакомпанія Ryanair скасує ряд рейсів з Києва до ЄС
Ілюстративне фото (wikimedia.org)

Рейси скасовують через нестачу літаків

Ірландська авіакомпанія Ryanair у 2020 році скасує рейси з Києва до двох міст Німеччини та Швеції через затримку з поставками літаків Boeing 737 MAX. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Як повідомили в авіакомпанії, через проблеми з поставками літаків Boeing 737 MAX було вирішено припинити рейси з Києва до аеропортів Скавста та Нюрнберга за обома напрямками.

Рейси будуть скасовані з 27 березня 2020 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що авіакомпанія Windrose запустить сезонні рейси з Івано-Франківська до Бухареста. З 27 грудня польоти будуть здійснюватися по понеділках і п'ятницях. На маршруті буде задіяний літак Embraer 145. Ціна перельоту в одну сторону стартує від 2500 гривень.

Також РБК-Україна писало, що польська авіакомпанія LOT в 2020 році планує почати здійснювати рейси з Варшави в Івано-Франківськ. LOT подав заявки на отримання слота в українському аеропорту.

Крім того, європейський лоукостер Wizz Air запустив регулярні прямі рейси з Братислави (Словацька Республіка) до Одеси. Польоти здійснюються по неділях та середах. Це вже третій регулярний рейс Wizz Air з Братислави в Україну.

Wizz Air запускає рейси з аеропорту Запоріжжя Ryanair запускає ще понад 40 маршрутів з України
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