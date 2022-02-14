Авиакомпания Norwegian временно приостанавливает полеты над Украиной 

"Мы приняли такое решение на основе комплексной оценки безопасности. Поэтому мы решили приостановить полеты над Украиной до особого распоряжения. Безопасность всегда на первом месте", - сказал он.

Указано, что авиакомпания в основном не имеет прямых маршрутов в Украину, но иногда совершает полеты над западными частями страны.

По данным СМИ, авиакомпания SAS, выполняющая регулярные еженедельные рейсы из Осло в Киев, продолжит совершать полеты.

"Мы внимательно следим за ситуацией", - сказал пресс-менеджер SAS Джон Экхофф.