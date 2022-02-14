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Авіакомпанія Norwegian тимчасово призупиняє польоти над Україною 

Автор: Марія Кучерявець

В авіакомпанії Norwegian заявили про тимчасове призупинення польотів над територією України. Це пов'язують із безпековим питанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора з комунікацій Norwegian Есбена Тумана норвезькому телеканалу TV2.

"Ми ухвалили таке рішення на основі комплексної оцінки безпеки. Тому ми вирішили призупинити польоти над Україною до особливого розпорядження. Безпека завжди на першому місці", - сказав він.

Зазначено, що авіакомпанія в основному не має прямих маршрутів в Україну, але іноді здійснює польоти над західними частинами країни.

За даними ЗМІ, авіакомпанія SAS, яка виконує регулярні щотижневі рейси вівторками з Осло до Києва, продовжить здійснювати польоти.

"Ми уважно стежимо за ситуацією", - сказав прес-менеджер SAS Джон Екхофф.

Нагадаємо, комітет Ради схвалив виділення коштів у сумі 16,6 млрд гривень для гарантій польотів над Україною.

Додамо, світові страхові компанії попередили авіаперевізників про припинення страхування літаків у небі України з 14 лютого.

Зазначимо, в Міністерстві інфраструктури вже відреагували на цю ситуацію, запевнивши, що Україна не буде закривати свій повітряний простір.

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