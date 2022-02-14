Авіакомпанія Norwegian тимчасово призупиняє польоти над Україною 

"Ми ухвалили таке рішення на основі комплексної оцінки безпеки. Тому ми вирішили призупинити польоти над Україною до особливого розпорядження. Безпека завжди на першому місці", - сказав він.

Зазначено, що авіакомпанія в основному не має прямих маршрутів в Україну, але іноді здійснює польоти над західними частинами країни.

За даними ЗМІ, авіакомпанія SAS, яка виконує регулярні щотижневі рейси вівторками з Осло до Києва, продовжить здійснювати польоти.

"Ми уважно стежимо за ситуацією", - сказав прес-менеджер SAS Джон Екхофф.