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Авіакомпания Lufthansa увольняет почти 50 тысяч сотрудников из-за пандемии

Автор: Инна Собора

Немецкий авиаконцерн Lufthansa до конца 2020 года уволит 29 тысяч сотрудников. Кроме прочего, авиаперевозчик расстанется с 20 тысячами сотрудников за рубежом.

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Об этом пишет DW.

Как сообщила официальный представитель компании, в результате штат Lufthansa сократится до 109 тысяч человек.

Массовые увольнения стали следствием пандемии коронавируса, во время которой резко упал спрос на пассажирские перевозки по всему миру.

В 2021 году Lufthansa планирует продолжить сокращение штата и расстаться с 10 тысячами сотрудников в Германии.

Ранее в немецкой авиакомпании Lufthansa заявили, что придется еще больше сократить персонал и законсервировать больше самолетов, чем планировалось, так как первоначальные перспективы не оправдались.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Германии одобрили пакет помощи для Lufthansa на 9 млрд евро, а взамен получат 20% акций компании.

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