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Авіакомпания Lufthansa звільняє майже 50 тисяч співробітників через пандемію

Автор: Инна Собора

Німецька авіаконцерн Lufthansa до кінця 2020 року звільнить 29 тисяч співробітників. Крім іншого, авіаперевізник розлучиться з 20 тисячами працівників за кордоном.

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Про це пише DW.

Як повідомила офіційний представник компанії, в результаті штат Lufthansa скоротиться до 109 тисяч осіб.

Масові звільнення стали наслідком пандемії коронавіруса, під час якої різко впав попит на пасажирські перевезення по всьому світу.

У 2021 році Lufthansa планує продовжити скорочення штату і розлучитися з 10 тисячами співробітників у Німеччині.

Раніше в німецькій авіакомпанії Lufthansa заявили, що доведеться ще більше скоротити персонал і законсервувати більше літаків, ніж планувалося, так як початкові перспективи не виправдалися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Німеччини схвалили пакет допомоги для Lufthansa на 9 млрд євро, а натомість отримають 20% акцій компанії.

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