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Авиакомпания Lufthansa заявила о новых проблемах после получения помощи от Германии

Германия, Понедельник 21 сентября 2020 22:37
Авиакомпания Lufthansa заявила о новых проблемах после получения помощи от Германии
Фото: самолет авиакомпании (facebook.com/Lufthansa)
Автор: Максим Зайченко

В немецкой авиакомпании Lufthansa заявили, что придется еще больше сократить персонал и законсервировать больше самолетов, чем планировалось, так как первоначальные перспективы не оправдались. Ранее компания получила миллиардную помощь от правительства Германии.

Об этом пишет Associated Press.

Представитель компании заявил, что придется сократить больше персонала, чем первоначально планировалось, а это 22 тысячи человек. Кроме того, Lufthansa выведет из эксплуатации оставшиеся восемь самолетов Airbus A380 и поставит их на долгосрочное хранение вместе с 10 другими самолетами A340-600.

Предполагается, что компания продолжит работать на 20-30% от своей нормальной мощности в последние три месяца текущего года. При этом руководство рассчитывает вернуться к положительному операционному денежному потоку в 2021 году.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Германии одобрили пакет помощи для Lufthansa на 9 млрд евро, а взамен получат 20% акций компании.

РБК-Украина писало, что Lufthansa, как и другие авиакомпании, находится в сложной финансовой ситуации в связи с прекращением полетов из-за пандемии коронавируса.

Также сообщалось, ранее Lufthansa подтвердила возобновление полетов в Украину.

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