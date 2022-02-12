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Авиакомпания KLM прекращает полеты в Украину, - NOS

Автор: Валерия Полищук

С субботы, 12 февраля, авиакомпания KLM прекращает полеты в Украину. Запланированный на сегодня рейс также отменен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

По данным издания, полеты самолетов авиакомпании над воздушным пространством Украины также будут прекращены.

Представитель KLM не дал никаких советов клиентам, чьи рейсы были отменены.

По ее словам, путешественникам следует обратиться за консультацией в Министерство иностранных дел Нидерландов.

Напомним, вчера в Белом доме заявили, что Россия может начать вторжение в Украину во время Олимпиады. То есть на следующей неделе.

После чего президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для этого нужны 100% доказательства.

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АвиакомпанияВторжение России в Украину