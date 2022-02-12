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Авіакомпанія KLM припиняє польоти в Україну, - NOS

Автор: Валерія Поліщук

З суботи, 12 лютого, авіакомпанія KLM припиняє польоти в Україну. Запланований на сьогодні рейс також скасований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

За даними видання, польоти літаків авіакомпанії над повітряним простором України також будуть припинені.

Представник KLM не дав жодних порад клієнтам, чиї рейси були скасовані.

За її словами, мандрівникам слід звернутися за консультацією до Міністерства закордонних справ Нідерландів.

Нагадаємо, вчора в Білому домі заявили, що Росія може почати вторгнення в Україну під час Олімпіади. Тобто наступного тижня.

Після чого президент України Володимир Зеленський заявив, що для цього потрібні 100% докази.

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