Авіакомпанія KLM припиняє польоти в Україну, - NOS

З суботи, 12 лютого, авіакомпанія KLM припиняє польоти в Україну. Запланований на сьогодні рейс також скасований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS .

За її словами, мандрівникам слід звернутися за консультацією до Міністерства закордонних справ Нідерландів.

Представник KLM не дав жодних порад клієнтам, чиї рейси були скасовані.

За даними видання, польоти літаків авіакомпанії над повітряним простором України також будуть припинені.

Нагадаємо, вчора в Білому домі заявили, що Росія може почати вторгнення в Україну під час Олімпіади. Тобто наступного тижня.

Після чого президент України Володимир Зеленський заявив, що для цього потрібні 100% докази.