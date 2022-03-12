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Авиакомпания Казахстана Qazaq Air отменила все рейсы в Россию

Автор: Дмитрий Кузнецов

Авиакомпания Казахстана Qazaq Air приостановила полеты в Россию. Как отметил перевозчик, рейсы отменены из-за отсутствия страхового покрытия на российской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

В авиакомпании сообщили, что получили уведомление от страховой компании о непредоставлении страхового покрытия на территории и в воздушном пространстве России.

"Ввиду данной ситуации авиакомпания не в состоянии выполнять авиаперелеты в Россию до решения вопроса о страховом покрытии над российской территорией", - говорится в релизе перевозчика.

В пресс-службе отметили, что в связи отсутствием страхового покрытия запланированный на 12 марта рейс в Новосибирск отменен. Пассажирам предлагается полный возврат стоимости билетов, который осуществляется по месту его приобретения.

"Мы будем держать в курсе всех пассажиров о возможном дальнейшем изменении расписания в следующие дни", - добавили в авиакомпании.

Напомним, ранее казахстанская авиакомпания Air Astana отменила все рейсы в Россию.

Отметим, 24 февраля Россия напала на Украину. После вторжения против Москвы ввели санкции, которые затронули практически все сферы российской экономики.

Война России против Украины продолжается 17-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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