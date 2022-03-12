Авиакомпания Казахстана Qazaq Air отменила все рейсы в Россию

В авиакомпании сообщили, что получили уведомление от страховой компании о непредоставлении страхового покрытия на территории и в воздушном пространстве России.

"Ввиду данной ситуации авиакомпания не в состоянии выполнять авиаперелеты в Россию до решения вопроса о страховом покрытии над российской территорией", - говорится в релизе перевозчика.

В пресс-службе отметили, что в связи отсутствием страхового покрытия запланированный на 12 марта рейс в Новосибирск отменен. Пассажирам предлагается полный возврат стоимости билетов, который осуществляется по месту его приобретения.

"Мы будем держать в курсе всех пассажиров о возможном дальнейшем изменении расписания в следующие дни", - добавили в авиакомпании.