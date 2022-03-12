Авіакомпанія Казахстану Qazaq Air скасувала всі рейси в Росію

В авіакомпанії повідомили, що отримали повідомлення від страхової компанії про ненадання страхового покриття на території і в повітряному просторі Росії.

"Зважаючи на дану ситуацію авіакомпанія не в змозі виконувати авіаперельоти в Росію до вирішення питання про страхове покриття над російською територією", - йдеться в релізі перевізника.

У пресслужбі зазначили, що у зв'язку відсутністю страхового покриття запланований на 12 березня рейс до Новосибірська скасований. Пасажирам пропонується повне повернення вартості квитків, який здійснюється за місцем його придбання.

"Ми будемо тримати в курсі всіх пасажирів про можливу подальшу зміну розкладу в наступні дні", - додали в авіакомпанії.