ru ua
Ср, 09 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Авиакомпания Казахстана Air Astana отменила все рейсы в Россию

Новина українською →
Среда 09 марта 2022 14:32
Авиакомпания Казахстана Air Astana отменила все рейсы в Россию Фото: авиакомпания Казахстана Air Astana отменила все рейсы в Россию (facebook.com/airportboryspil)
Автор: Сергей Пышкин

Жители Казахстана не могут улететь в Россию. Компания авиарейсов Air Astana отменила все рейсы в города соседней страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Nur.

"За последние сутки Air Astana отменила несколько рейсов (без выбора альтернативы -ред.) в Россию, ссылаясь на некое правительственное распоряжение. Вчера Омск, Санкт-Петербург. У людей проблемы, которые собирались на обучение, сдавали тесты ПЦР. Рейсы отменены из Нур-Султана", - пожаловался один из читателей местного издания.

Авиакомпания, со своей стороны, пообещала прокомментировать ситуацию позже.

В письме к клиентам авиакомпании отмечается, что Air Astana приостановила рейсы в пользу безопасности пассажиров, экипажа и самолетов.

Война России против Украины продолжается четырнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Казахстан Российская Федерация
NEWS
Вы еще можете спастись, если просто уйдете: Зеленский обратился к российским военным
Вы еще можете спастись, если просто уйдете: Зеленский обратился к российским военным
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать