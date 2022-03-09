Авиакомпания Казахстана Air Astana отменила все рейсы в Россию
Жители Казахстана не могут улететь в Россию. Компания авиарейсов Air Astana отменила все рейсы в города соседней страны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Nur.
"За последние сутки Air Astana отменила несколько рейсов (без выбора альтернативы -ред.) в Россию, ссылаясь на некое правительственное распоряжение. Вчера Омск, Санкт-Петербург. У людей проблемы, которые собирались на обучение, сдавали тесты ПЦР. Рейсы отменены из Нур-Султана", - пожаловался один из читателей местного издания.
Авиакомпания, со своей стороны, пообещала прокомментировать ситуацию позже.
В письме к клиентам авиакомпании отмечается, что Air Astana приостановила рейсы в пользу безопасности пассажиров, экипажа и самолетов.
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