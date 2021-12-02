Авіакомпанії, підприємства та чиновники: хто у списку нових санкцій ЄС проти Білорусі
Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Євросоюз ввів санкції проти Білорусії. Під обмеження потрапили авіакомпанії, підприємства, організації та 17 фізичних осіб.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на рішення Європейської ради.
Хто потрапив під санкції Європейського союзу в рамках п'ятого пакета:
- авіакомпанія "Белавіа";
- республіканське унітарне підприємство "Центркурорт";
- ТОВ "Оскартур"
- дочірнє унітарне підприємство "Готель "Мінськ";
- ВАТ "Готель "Планета";
- окрема служба активних заходів (ОСАМ);
- ВАТ "Гродно Азот"
- філія "Завод Хімволокно" ВАТ "Гродно Азот";
- державне виробниче об'єднання "Білоруснафта";
- ВАТ "Белшина".
Водночас до списку санкцій потрапили сирійська авіакомпанія Cham Wings Airlines та VIP Grub - паспортно-візова служба, що розташована у Туреччині.
Також нові обмеження поширились й на 17 білоруських чиновників, серед яких співробітники прикордонної служби та судді.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що проти Білорусі також ввели санкції США, Британія і Канада.