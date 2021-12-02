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Авіакомпанії, підприємства та чиновники: хто у списку нових санкцій ЄС проти Білорусі

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Четвер 02 грудня 2021 18:05
Авіакомпанії, підприємства та чиновники: хто у списку нових санкцій ЄС проти Білорусі Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Євросоюз ввів санкції проти Білорусії. Під обмеження потрапили авіакомпанії, підприємства, організації та 17 фізичних осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на рішення Європейської ради.

Хто потрапив під санкції Європейського союзу в рамках п'ятого пакета:

  • авіакомпанія "Белавіа";
  • республіканське унітарне підприємство "Центркурорт";
  • ТОВ "Оскартур"
  • дочірнє унітарне підприємство "Готель "Мінськ";
  • ВАТ "Готель "Планета";
  • окрема служба активних заходів (ОСАМ);
  • ВАТ "Гродно Азот"
  • філія "Завод Хімволокно" ВАТ "Гродно Азот";
  • державне виробниче об'єднання "Білоруснафта";
  • ВАТ "Белшина".

Водночас до списку санкцій потрапили сирійська авіакомпанія Cham Wings Airlines та VIP Grub - паспортно-візова служба, що розташована у Туреччині.

Також нові обмеження поширились й на 17 білоруських чиновників, серед яких співробітники прикордонної служби та судді.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що проти Білорусі також ввели санкції США, Британія і Канада.

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