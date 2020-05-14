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Ляшко рассказал, когда в Украине заработает транспорт и запустят внутренние авиарейсы

Новости » Коронавирус     14.05.2020 - 00:09
Ляшко рассказал, когда в Украине заработает транспорт и запустят внутренние авиарейсы
Иллюстративное фото (city-adm.lviv.ua)

Открытие межобластого транспортного сообшения будет происходить по правилам адаптивного карантина

Возобновление работы общественного транспорта и внутреннего авиасообщения будет происходить одновременно. Об этом в эфире "Украинского радио" заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает РБК-Украина.

По его словам, в Минздраве этот вопрос рассматривают комплексно.

"Внутренние рейсы будут открыты тогда, когда мы откроем общественный транспорт, сейчас мы рассматриваем этот вопрос комплексно. Когда мы говорим про возобновление общественного транспорта, мы имеем в виду все перевозки. В том числе и межобластные", - сказал Ляшко.

В то же время главный санврач Украины отметил, что открытие транспортного сообшения между областями будет происходить по правилам адаптивного карантина - если ситуация с распространением коронавируса в областях будет взята под контроль.

"Нельзя говорить о возобновлении сообщения между Хмельницким и Черновцами, если Черновцы не будут отвечать критериям, определенным в постановлении Кабмина о благополучной эпидемической ситуации. Области смогут возобновить сообщение между собой только, если они обе попадают под эти критерии. Так же рассматривается вопрос внутреннего авиасообщения", - сказал он.

Ляшко также подчеркнул, что вопрос открытия международного авиасообщения со странами Европы будет решаться тогда, когда европейские страны откроют свои границы. Он напомнил, что министры стран ЕС передвинули дату возможного открытия туристического сезона и возобновления авиасообщений на 15 июня.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины рассчитывает возобновить работу общественного транспорта к 22 мая, когда истечет срок карантина, который планируют еще продлить.

Также РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" представила план восстановления пригородного сообщения. На первом этапе запустят 745 поездов, на втором - еще 571.

Теги Новости Украины транспортВиктор ЛяшкоКоронавирус
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