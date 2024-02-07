В авіакатастрофі загинув колишній президент Чилі Себастьян Піньєра

У вівторок, 6 лютого, в авіакатастрофі гелікоптера загинув колишній президент Республіки Чилі Себастьян Піньєра. Йому було 74 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання La Tercera.

Інцидент стався в комуні Лаго-Ранко у регіоні Лос-Ріос, де у вівторок пройшли сильні дощі. Карабінери отримали повідомлення про аварію о 14.57 за місцевим часом. Першими на місце трагедії прибули поліцейські та Військово-морські сили.

На борту повітряного судна перебували чотири людини, трьох із них знайшли рятувальники.

Колишній глава держави пілотував літак і направлявся на обід у будинок бізнесмена Хосе Кокса. Судно пролетіло кілька метрів, біля берега втратило керування і впало у воду на глибину 40 метрів.

Водолази з пожежної бригади дістали тіло Піньєри і доставили на берег на катері Військово-морського флоту країни.

Президент Чилі Габріель Борич оголосив у країні триденну національну жалобу через загибель політика.

Себастьян Піньєра - народився 1 грудня 1949 року в Сантьяго. Він був сином Магдалени Еченіке Розас та Хосе Піньєри Карвальо, члена Християнсько-демократичної партії, який працював послом у Бельгії та в ООН в уряді Едуардо Фрея Монтальви.

Піньєра відвідував початкову та середню школу в коледжі Verbo Divino. Згодом вступив на економічний факультет Папського католицького університету в Чилі, де отримав диплом комерційного інженера. У 1973 році переїхав до США, щоб продовжити навчання в аспірантурі Гарвардського університету.

З 2010 по 2022 роки два терміни поспіль обіймав посаду президента Республіки Чилі.

Останні авіакатастрофи із загибеллю людей

В середині січня у Чилі розбився пожежний літак. Трагедія сталась біля аеропорту Пангілемо, судно врізалося в електричні кабелі й автомобілі.

Наприкінці січня в Бельгії літак врізався в автомобіль. Загинули двоє громадян Німеччини. Пілот не зміг дотягнути до злітно-посадкової смуги.

У столиці Киргизстану, місті Бішкек, розбився військовий гелікоптер Мі-8. Авіакатастрофа сталася на авіабазі "Фрунзе-1". Загинула одна людина, постраждали семеро.

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