У столиці Киргизстану упав військовий вертоліт Мі-8
Військовий вертоліт Мі-8 упав на околиці столиці Киргизстану - місті Бішкек. Внаслідок аварії є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Kabar.
Аварія сталася о 10:55 за місцевим часом (6:55 за київським). "Киргизаеронавігація" зазначає, що вертоліт Мі-8 упав на авіабазі "Фрунзе-1".
Місцеві видання з посиланням на Міністерство оборони країни пишуть, що гелікоптер здійснив вимушену посадку під час проведення навчально-тренувального польоту. За фактом аварії проведуть розслідування, щоб встановити обставини інциденту.
За даними Міноборони Киргизстану, внаслідок аварії є постраждалі. У мережі пишуть про одного загиблого та сімох постраждалих.
Нагадаємо, нещодавно у Чилі розбився пожежний літак. Трагедія сталась біля аеропорту Пангілемо, літак врізався в електричні кабелі та автомобілі.
Також 31 грудня у Польщі впав невеликий літак. Причиною аварії стала відмова авіоніки, на борту були двоє людей.
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