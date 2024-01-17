У столиці Киргизстану упав військовий вертоліт Мі-8

Військовий вертоліт Мі-8 упав на околиці столиці Киргизстану - місті Бішкек. Внаслідок аварії є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Kabar.

Аварія сталася о 10:55 за місцевим часом (6:55 за київським). "Киргизаеронавігація" зазначає, що вертоліт Мі-8 упав на авіабазі "Фрунзе-1".

Місцеві видання з посиланням на Міністерство оборони країни пишуть, що гелікоптер здійснив вимушену посадку під час проведення навчально-тренувального польоту. За фактом аварії проведуть розслідування, щоб встановити обставини інциденту.

За даними Міноборони Киргизстану, внаслідок аварії є постраждалі. У мережі пишуть про одного загиблого та сімох постраждалих.