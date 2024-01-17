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У столиці Киргизстану упав військовий вертоліт Мі-8

Бішкек, Середа 17 січня 2024 08:41
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У столиці Киргизстану упав військовий вертоліт Мі-8 Фото: у столиці Киргизстану упав військовий вертоліт (wikipedia org)
Автор: Наталія Юрченко

Військовий вертоліт Мі-8 упав на околиці столиці Киргизстану - місті Бішкек. Внаслідок аварії є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Kabar.

Аварія сталася о 10:55 за місцевим часом (6:55 за київським). "Киргизаеронавігація" зазначає, що вертоліт Мі-8 упав на авіабазі "Фрунзе-1".

Місцеві видання з посиланням на Міністерство оборони країни пишуть, що гелікоптер здійснив вимушену посадку під час проведення навчально-тренувального польоту. За фактом аварії проведуть розслідування, щоб встановити обставини інциденту.

За даними Міноборони Киргизстану, внаслідок аварії є постраждалі. У мережі пишуть про одного загиблого та сімох постраждалих.

Нагадаємо, нещодавно у Чилі розбився пожежний літак. Трагедія сталась біля аеропорту Пангілемо, літак врізався в електричні кабелі та автомобілі.

Також 31 грудня у Польщі впав невеликий літак. Причиною аварії стала відмова авіоніки, на борту були двоє людей.

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