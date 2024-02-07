В авиакатастрофе погиб бывший президент Чили Себастьян Пиньера

Во вторник, 6 февраля, в авиакатастрофе вертолета погиб бывший президент Республики Чили Себастьян Пиньера. Ему было 74 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание La Tercera.

Инцидент произошел в коммуне Лаго-Ранко в регионе Лос-Риос, где во вторник прошли сильные дожди. Карабинеры получили сообщение об аварии в 14.57 по местному времени. Первыми на место трагедии прибыли полицейские и Военно-морские силы.

На борту воздушного судна находились четыре человека, трое из них нашли спасатели.

Бывший глава государства пилотировал самолет и направлялся на обед в дом бизнесмена Хосе Кокса. Судно пролетело несколько метров, около берега потеряло управление и упало в воду на глубину 40 метров.

Водолазы из пожарной бригады достали тело Пиньеры и доставили на берег на катере Военно-морского флота страны.

Президент Чили Габриэль Борич объявил в стране трехдневный национальный траур из-за гибели политика.

Себастьян Пиньера - родился 1 декабря 1949 года в Сантьяго. Он был сыном Магдалены Эченике Розас и Хосе Пиньеры Карвальо, члена Христианско-демократической партии, который работал послом в Бельгии и в ООН в правительстве Эдуардо Фрея Монтальвы.

Пиньера посещал начальную и среднюю школу в колледже Verbo Divino. Впоследствии поступил на экономический факультет Папского католического университета в Чили, где получил диплом коммерческого инженера. В 1973 году переехал в США, чтобы продолжить обучение в аспирантуре Гарвардского университета.

С 2010 по 2022 годы два срока подряд занимал должность президента Республики Чили.

Последние авиакатастрофы с гибелью людей

В середине января в Чили разбился пожарный самолет. Трагедия произошла вблизи аэропорта Пангилемо, судно врезалось в электрические кабели и автомобили.

В конце января в Бельгии самолет врезался в автомобиль. Погибли двое граждан Германии. Пилот не смог дотянуть до взлетно-посадочной полосы.

В столице Кыргызстана, городе Бишкек, разбился военный вертолет Ми-8. Авиакатастрофа произошла на авиабазе "Фрунзе-1". Погиб один человек, пострадали семеро.

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