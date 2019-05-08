Авиакатастрофа в Шереметьево: пострадавшая украинка в тяжелом состоянии

Фото: спикер МИД Екатерина Зеленко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Украинка находится в клинике Склифасовского

Пострадавшая во время аварийной посадки самолета в Шереметьево гражданка Украины находится в тяжелом состоянии. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, по данным МИД, украинка находится в клинике Склифасовского.

"По нашим данным, она находится в клинике Склифасовского. Ее состояние тяжелое. Дальнейшие детали мы пытаемся выяснить через наших консулов. Но пока сложно получить информацию от МЧС по Москве. Ведь именно сейчас происходят процессы с идентификацией тел", - заявила Зеленко.

Напомним, ранее глава МИД Украины Павел Климкин выразил соболезнования родным и близким погибших на борту самолета SSJ-100, совершившего аварийное приземление в московском аэропорту "Шереметьево".

Как писало РБК-Украина ранее, избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с аварией самолета в Шереметьево.

Так, 5 мая вечером пассажирский самолет Superjet 100-95, который выполнял рейс Москва-Мурманск, загорелся в ходе аварийного приземления. В результате инцидента погиб 41 человек.