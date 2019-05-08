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Авіакатастрофа у Шереметьєво: постраждала українка у важкому стані

Новини » Надзвичайні події    08.05.2019 - 17:21
Авіакатастрофа у Шереметьєво: постраждала українка у важкому стані
Фото: речник МЗС Катерина Зеленко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Українка перебуває у клініці Скліфасовського

Постраждала під час аварійної посадки літака у Шереметьєво громадянка України перебуває у важкому стані. Про це під час брифінгу заявила речник Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, за даними МЗС, українка перебуває у клініці Скліфасовського.

"За нашими даними, вона перебуває у клініці Скліфасовського. Її стан важкий. Подальші деталі ми намагаємось з'ясувати через наших консулів. Але наразі складно отримати інформацію від МНС у Москві. Адже саме зараз відбуваються процеси із ідентифікацією тіл", - заявила Зеленко.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Павло Клімкін висловив співчуття рідним і близьким загиблих на борту літака SSJ-100, який здійснив аварійне приземлення у московському аеропорту "Шереметьєво".

Як писало РБК-Україна раніше, обраний президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку з аварією літака в Шереметьєво.

Так, 5 травня ввечері пасажирський літак Superjet 100-95, який виконував рейс Москва-Мурманськ, загорівся під час аварійного приземлення. У результаті інциденту загинула 41 людина.

Опубліковано відео евакуації пілота з палаючого літака в Шереметьєво Клімкін висловив співчуття сім'ям загиблих в авіакатастрофі в Шереметьєво
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