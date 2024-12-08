"Авіакатастрофа" - прикриття. ГУР розповіло, як росіяни врятували Асада

У ГУР зауважили, що втеча з Дамаска Асада супроводжувалась новинами про зникнення з моніторингових радарів сигналу літака Іл-76Т з сирійським диктатором на борту, яке начебто було спричинене збиттям чи авіакатастрофою.

Однак, згідно з наявними у розвідки даними, вказану дезінформацію Росія використовувала для прикриття своєї операції з порятунку сирійського диктатора та обмеженого кола наближених до нього осіб.

"Втрата сигналу літака Асада з радарів, ймовірно, повʼязана з діями екіпажу, який виконував інструкції росіян та здійснював політ під їхнім керівництвом", - заявили в ГУР.

Водночас розвідка пише, що становище російського контингенту в Сирії наразі стабільно скрутне, а залишки російського угруповання продовжують "похапцем пакуватися і втікати".

"Першими втекли “шишки” російської армії. Зокрема, услід за провальним генералом Сергієм Киселем територію близькосхідної країни залишив новопризначений командувач угруповання військ РФ в Сирії генерал Олександр Чайко - він покомандував тиждень", - додали в ГУР.

Тим часом, за даними розвідки, для вивозу залишків свого озброєння, техніки та особового складу росіяни залучили додаткові кораблі, зокрема зі складу балтійського флоту РФ.