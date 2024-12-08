"Авиакатастрофа" - прикрытие. ГУР рассказало, как россияне спасли Асада

В ГУР отметили, что бегство из Дамаска Асада сопровождалось новостями об исчезновении с мониторинговых радаров сигнала самолета Ил-76Т с сирийским диктатором на борту, которое якобы было вызвано уничтожением или авиакатастрофой.

Однако, согласно имеющимся у разведки данным, указанную дезинформацию Россия использовала для прикрытия своей операции по спасению сирийского диктатора и ограниченного круга приближенных к нему лиц.

"Потеря сигнала самолета Асада с радаров, вероятно, связана с действиями экипажа, который выполнял инструкции россиян и осуществлял полет под их руководством", - заявили в ГУР.

В то же время разведка пишет, что положение российского контингента в Сирии сейчас стабильно тяжелое, а остатки российской группировки продолжают "впопыхах паковаться и бежать".

"Первыми сбежали "шишки" российской армии. В частности, вслед за провальным генералом Сергеем Киселем территорию ближневосточной страны покинул новоназначенный командующий группировки войск РФ в Сирии генерал Александр Чайко - он покомандовал неделю", - добавили в ГУР.

Между тем, по данным разведки, для вывоза остатков своего вооружения, техники и личного состава россияне привлекли дополнительные корабли, в частности из состава балтийского флота РФ.