Авиакатастрофа МАУ в Тегеране: Трюдо назвал сроки репатриации тел погибших

Фото: Джастин Трюдо (bundesregierung.de)

Премьер Канады заявил, что на репатріаці могут понадобиться месяцы

На репатриацию тел погибших канадцев в авиакатастрофе украинского Boeing в Тегеране может понадобиться много времени. Об этом сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо в интервью для телеканала Global News.

По его словам, речь идет о неделе, а возможно даже о месяцах. Однако заявил, что будет делать все возможное, чтобы вернуть тела погибших в Канаду как можно быстрее.

"Это одно из самых главных вопросов, который мне задавали семьи погибших. Для многих из них это связано с вопросами религии - похоронить своих родных как можно быстрее. К сожалению, в подобных ситуациях мы можем говорить о неделях и даже месяцах", - сказал Трюдо.

Отметим, в авиакатастрофе самолета МАУ в Ирана погибли 57 канадцев. Самолет потерпел крушение возле Тегерана вскоре после вылета утром 8 января. На борту самолета находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Иран признал, что случайно сбил украинский самолет военной ракетой.

Напомним, украинским экспертам удалось идентифицировать первое тело украинца, погибшего в авиакатастрофе самолета МАУ 8 января. Погибший - один из пилотов.

Сейчас Украина рассматривает возможность созыва Совета безопасности Организации О'объединенных Наций относительно сбития самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.