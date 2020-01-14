ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Авіакатастрофа МАУ у Тегерані: Трюдо назвав терміни репатріації тіл загиблих

Новини » Суспільство     14.01.2020 - 05:40
Авіакатастрофа МАУ у Тегерані: Трюдо назвав терміни репатріації тіл загиблих
Фото: Джастін Трюдо (bundesregierung.de)

Прем'єр Канади заявив, що на репатріаці можуть знадобитися місяці

На репатріацію тіл загиблих канадців в авіакатастрофі українського Boeing у Тегерані може знадобитися багато часу. Про це сказав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в інтерв'ю телеканалу Global News.

За його словами, йдеться про тижні, а можливо навіть місяці. Проте заявив, що робитиме усе можливе, щоб повернути тіла загиблих в Канаду як можна швидше.

"Це одне з найголовніших питань, яке мені ставили родини загиблих. Для багатьох з них це пов’язано з питаннями релігії - поховати своїх рідних якомога швидше. На жаль, в подібних ситуаціях ми можемо говорити про тижні і навіть місяці", - сказав Трюдо.

Зазначимо, в авіакатастрофі літака МАУ в Ірану загинули 57 канадців. Літак зазнав аварії біля Тегерану незабаром після вильоту вранці 8 січня. На борту літака було 167 пасажирів та і 9 членів екіпажу. Іран визнав, що випадково збив український літак військовою ракетою.

Нагадаємо, українським експертам вдалося ідентифікувати перше тіло українця, який загинув в авіакатастрофі літака МАУ 8 січня. Загиблий - один з пілотів.

Наразі Україна розглядає можливість скликання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо збиття літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані.

Україна розглядає скликання Ради безпеки ООН щодо збитого літака МАУ Авіакатастрофа в Ірані: ідентифікували перше тіло українця
Новини України Міжнародні авіалінії Україниавиакатастрофа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся