Авіакатастрофа у Казахстані. Росіяни збили літак, так само як Іран Boeing МАУ, - ЗМІ

Відразу після падіння літака у мережі почали заявляти, що версія про те, що літак розбився через зграю птахів не відповідає дійсності. Пізніше були опубліковані кадри, на яких помітно, що на обшивці літака є характерні сліди від уламків зенітної ракети.

Такі сліди помітили на відносно вцілілій хвостовій частині Embraer 190, який здійснював рейс Баку-Грозний.

Відомо, що напередодні катастрофи у Грозову збивали дрони, ймовірно, відбивав атаку ЗРГК "Панцирь". Defence Express нагадує, що ще у 2020 році росіяни вихвалялися автоматичним режимом.

У Москві говорили, що "Панцирь-С" отримав "ознаки штучного інтелекту" та зможе збивати цілі без участі людини. При цьому згадка про автоматичний режим є і на сайті Міноборони РФ.

defence-ua.com

Видання зазначає, що аналогічний автоматичний режим роботи також є у ЗРК "Тор" І саме з цього комплексу, який вочевидь перебував у цьому режимі, було збито Boeing-737 української авіакомпанії МАУ рейсу PS752 під Тегераном 8 січня 2020 року.