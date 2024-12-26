Авиакатастрофа в Казахстане. Россияне сбили самолет, как Иран Boeing МАУ, - СМИ

Сразу после падения самолета в сети начали заявлять, что версия о том, что самолет разбился из-за стаи птиц не соответствует действительности. Позже были опубликованы кадры, на которых заметно, что на обшивке самолета есть характерные следы от обломков зенитной ракеты.

Такие следы заметили на относительно уцелевшей хвостовой части Embraer 190, который совершал рейс Баку-Грозный.

Известно, что накануне катастрофы в Грозовом сбивали дроны, вероятно, отражал атаку ЗРПК "Панцирь". Defence Express напоминает, что еще в 2020 году россияне хвастались автоматическим режимом.

В Москве говорили, что "Панцирь-С" получил "признаки искусственного интеллекта" и сможет сбивать цели без участия человека. При этом упоминание об автоматическом режиме есть и на сайте Минобороны РФ.

defence-ua.com

Издание отмечает, что аналогичный автоматический режим работы также есть у ЗРК "Тор" И именно из этого комплекса, который явно находился в этом режиме, был сбит Boeing-737 украинской авиакомпании МАУ рейса PS752 под Тегераном 8 января 2020 года.