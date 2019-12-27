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Авиакатастрофа в Казахстане: МВД начало расследование

Новости » Происшествия     27.12.2019 - 08:32
Авиакатастрофа в Казахстане: МВД начало расследование
Фото: (zakon.kz)

Открыто дело по факту нарушения правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта

Министерство внутренних дел Казахстана начало расследование авиакатастрофы в стране, в результате которой уже погибли 15 людей. Об этом сообщает казахское издание Tengrinews.kz.

Открыто дело по статье 344 часть 3 ("Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта") УК РК.

По предварительным данным, в результате авиакатастрофы самолета Bek Air, который совершал рейс из Алматы в Нур-Султан в Казахстане, выжили 60 человек из 100.

Напомним, в Казахстане разбился самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, на борту которого находилось 100 человек. На борту было 93 пассажира, среди них 3 младенца. И 5 членов экипажа. По последним данным погибли 15 человек.

Опубліковано Tengrinews.kz Четвер, 26 грудня 2019 р.

Среди погибших выпускающий редактор издания Informburo.kz Дана Круглова.

В свою очередь, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил свои соболезнования.

"С глубокой скорбью воспринял известие о жертвах и пострадавших в результате крушения самолета авиакомпании Bek Air. Разделяя горечь утраты, выражаю слова соболезнования родным и близким погибших, а всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - сказал он.

Также опубликованы имена пилотов упавшего самолета: капитан Марат Муратбаев и второй пилот Миржан Мулдакулов.

Напомним, ранее по пути в Антарктиду разбился чилийский военный самолет с 38 людьми.

Также в Демократической Республике Конго произошла авария пассажирского самолета Dornier 228-200

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