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Авиакатастрофа на Камчатке: спасатели нашли черный ящик

Автор: РБК-Украина

На Камчатке (Российская Федерация) спасатели нашли черный ящик после авиакатастрофы Ан-26. На борту самолета было 28 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Спасатели нашли черный ящик потерпевшего крушение самолета АН-26 на Камчатке, сообщили экстренные службы", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 6 июня стало известно, что самолет Ан-26, который летел из Петропавловск-Камчатского в поселок Палана перестал выходить на связь после того, как начал заходить на посадку.

Вскоре появилась информация о том, что самолет разбился. На борту было 28 человек.

РБК-Украина писало, что в России назвали возможную причину авиакатастрофы на Камчатке.

7 июня в Минтрансе РФ подтвердили, что в результате авиакатастрофы на Камчатке никто не выжил. Тела погибших извлекали из воды, так как самолет врезался в скалу.

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авиакатастрофаАН-26Камчатка